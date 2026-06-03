Prins Daniel en zijn zoon prins Oscar hebben woensdag een training van het Zweedse nationale voetbalteam bijgewoond. Zweden, een van de tegenstanders van het Nederlands elftal op het aanstaande WK, oefent donderdag in Stockholm tegen Griekenland.

Volgens de Zweedse omroep SVT verschenen Daniel en Oscar op de tribune van de Strawberry Arena in Stockholm. De 10-jarige Oscar droeg een Zweeds shirt met de naam van Liverpool-spits Alexander Isak op de rug. Het duo bekeek de training vanaf de zijlijn en op een gegeven moment pakte prins Oscar een bal op, die hij doorgaf aan zijn vader prins Daniel, die hem vervolgens doorspeelde aan Yasin Ayari.

De Zweedse spelers konden het koninklijke bezoek wel waarderen. "Heel aardig", vond aanvoerder Victor Lindelöf het bezoek van Daniel en Oscar. "Altijd fijn als ze de tijd nemen om met ons te praten en ons succes te wensen, dus ik denk dat het erg gewaardeerd werd." Aanvaller Benjamin Nygren vond het "ontzettend leuk" om de twee prinsen te ontmoeten. "Zoiets maak je niet elke dag mee."

Zweden zit op het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten in groep F, samen met Nederland, Japan en Tunesië. De Zweden beginnen hun WK-campagne op 15 juni in het Mexicaanse Monterrey tegen Tunesië. Op 20 juni is Oranje in de Amerikaanse stad Houston de tegenstander.