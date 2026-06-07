Het Deense hof heeft zondag een nieuwe foto gedeeld van prins Joachim, die zondag zijn 57e verjaardag viert. Joachim is de jongere broer van de Deense koning Frederik.

De prins werd geboren op 7 juni 1969 als tweede zoon van koningin Margrethe en prins Henrik. Joachim is sinds 2008 getrouwd met prinses Marie, met wie hij twee kinderen heeft. Uit een eerder huwelijk heeft hij nog twee zoons. Zijn kinderen dragen de titels graaf en gravin.

Joachim woont sinds 2023 met zijn gezin in de Verenigde Staten, waar hij als defensie-industrieattaché op de Deense ambassade werkt. In 2027 verhuist het gezin terug naar Denemarken.