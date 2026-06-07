WILLEMSTAD (ANP) - Curaçao heeft zaterdagavond lokale tijd met 4-0 gewonnen in de drukbezochte uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal tegen Aruba. Daarmee kreeg Curaçao waarop het hele eiland hoopte en won het elftal aan vertrouwen. Het SDK-stadion (capaciteit: 15.000 plaatsen) was volledig uitverkocht. Al vanaf drie uur voor de wedstrijd stonden er lange rijen met toeschouwers.

Vlak bij het stadion was na de wedstrijd een groot gratis festival met verschillende bands ter ere van The Blue Wave, de bijnaam van het elftal, en de kwalificatie voor het WK. Het team neemt daar afscheid van het eiland. Maandag vliegt de selectie naar de Verenigde Staten.

Op Curaçao is in de afgelopen dagen de WK-spanning flink opgelopen. Veel mensen dragen kleding in de kleuren van de vlag: geel en blauw. Ook zijn er veel vlaggen te zien op straat en in het verkeer en lopen er tal van commerciële acties in het kader van The Blue Wave. Wat in de media overheerst, is trots op de kwalificatie. Met de deelname aan het WK 'heeft Curaçao al gewonnen', zo wordt benadrukt.