Koning Frederik en koningin Mary van Denemarken zaten donderdagochtend vooraan bij de benoeming van hun kroonprins Christian tot tweede luitenant. Op foto's in Deense media is te zien dat koningin Mary de gebeurtenissen ook met haar eigen mobiele telefoon vastlegde.

Samen met hun jongere kinderen prins Vincent en prinses Josephine bekeek het koningspaar de ceremonie vanuit een witte tent op het terrein bij de Gardehusarkazerne in Slagelse. Prinses Isabella was als enige gezinslid niet aanwezig. Volgens het Deense Billed Bladet heeft haar afwezigheid mogelijk te maken met haar schoolexamens.

Op een video van Billed Bladet is te zien dat Christian na afloop van de ceremonie een praatje maakte met een aantal andere militairen, onder wie zijn eveneens in uniform geklede vader koning Frederik. Te zien is dat koningin Mary het tafereel van een afstandje gadeslaat, maar op een gegeven moment toch naar hem toe loopt om haar zoon een knuffel te geven.

Kroonprins Christian begon in augustus vorig jaar aan de officiersopleiding bij het Deense leger. Het Deense persbureau Ritzau schrijft dat de 20-jarige Christian zijn opleiding vervolgt bij de Koninklijke Lijfwacht, een eliteregiment binnen de Deense strijdkrachten.