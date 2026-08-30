Deens staatsbezoek aan België uitgesteld na overlijden Harald

Het staatsbezoek dat koning Frederik en koningin Mary volgende maand zouden brengen aan België gaat niet door. In verband met de uitvaart van koning Harald van Noorwegen wordt naar een andere datum gezocht, hebben het Belgische en Deense hof zondag bekendgemaakt.

Frederik en Mary zouden van 8 tot en met 10 september in België zijn. Zondag werd bekend dat het afscheid van koning Harald plaatsheeft op 9 september.

Het Belgische hof meldt tegelijkertijd dat koning Filip en koningin Mathilde naar Oslo zullen reizen om de uitvaartplechtigheid van Harald bij te wonen. Het Deense paleis zegt dat ook Frederik en Mary er zullen zijn.