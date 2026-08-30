Uitvaart koning Harald is op 9 september

De uitvaart van de vrijdag overleden koning Harald van Noorwegen vindt plaats op woensdag 9 september. Het afscheid vindt plaats in de Dom van Oslo, heeft het paleis zondag bekendgemaakt. De dienst wordt geleid door de leider van de Noorse Kerk, Olav Fykse Tveit.

Eerder zondag werd duidelijk dat het publieke afscheid vanaf dinsdag begint. Mensen die persoonlijk afscheid willen nemen van de koning kunnen tot de dag van de uitvaart langs de kist lopen in de paleiskapel.

Bij de uitvaart zijn naar verwachting talloze gasten uit de hele wereld aanwezig. Wie er precies naar Oslo komen, is nog niet bekend. Er zullen uitnodigingen worden verstuurd naar staatshoofden en afgevaardigden van monarchieën.