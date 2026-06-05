Deense graaf Nikolai krijgt documentaireserie

De Deense graaf Nikolai krijgt een eigen documentaireserie. In de serie Nikolai wordt de 26-jarige zoon van prins Joachim en gravin Alexandra een jaar lang gevolgd, meldt de Noorse omroep TV 2. De serie is vanaf 22 juni te zien op TV 2 Play en TV 2 Echo.

Volgens de makers laat de serie zien "hoe je je eigen pad in het leven vindt wanneer je geboren bent in een familie waar je naam en titel gepaard gaan met hoge verwachtingen". Graaf Nikolai staat als zesde in de lijn van troonopvolging van Denemarken.

Nikolai en zijn broer Felix verloren op 1 januari 2023 hun prinsentitel na een besluit van hun grootmoeder, koningin Margrethe. Het Deense hof stelde destijds dat de maatregel de kinderen meer vrijheid moest geven om hun eigen leven op te bouwen.

De neef van koning Frederik behaalde in 2024 een masterdiploma aan de Copenhagen Business School en werkt sinds eind vorig jaar als consultant. Ook heeft hij verschillende klussen gedaan als model en had hij een kleine rol in de film Doktor Glas.