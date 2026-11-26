Koningin Mary heeft een bezoek gebracht aan Cali, een van de Colombiaanse steden die eerder dit jaar zwaar werden getroffen door een aardbeving. De vrouw van de Deense koning Frederik hoorde over de wederopbouw van de stad en ontmoette mensen die door de ramp zijn getroffen. Ook bezocht ze de wijk El Valladito, waar getroffen gezinnen met Deense hulp worden ondersteund.

Mary legde het bezoek af met Ana Lucía Pineda, de echtgenote van de Colombiaanse president. Samen spraken zij met leerlingen en leraren van een school die in wederopbouw is. Op beelden van het Deense hof is te zien hoe de koningin en first lady door kinderen met Deense en Colombiaanse vlaggetjes werden ontvangen. Zo'n 1800 leerlingen volgen sinds de aardbeving onderwijs op afstand.

Verder bezocht Mary het COP16 Biodiversity Ecopark, een herdenkingsbos dat is aangelegd voor slachtoffers van de aardbeving, waarbij honderden mensen omkwamen. Het park biedt daarnaast een plek voor geredde dieren die er, onder toeziend oog van de koningin, worden vrijgelaten. Het hof deelde foto's waarop te zien is hoe Mary een opossum aait en een kleine leguaan vasthoudt.

De koningin is deze week in het Zuid-Amerikaanse land voor een uitgebreid bezoek. Tijdens haar vierdaagse reis staat de samenwerking tussen Denemarken en Colombia centraal.