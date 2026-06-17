Deense koningin denkt aan Mette-Marit na longtransplantatie

De Deense koningin Mary heeft woensdag kort gereageerd op het nieuws dat de Noorse kroonprinses Mette-Marit een longtransplantatie heeft ondergaan. Tijdens een bezoek aan de Universiteit van Kopenhagen zei ze tegen Deense journalisten dat ze blij is om te horen dat de operatie goed is verlopen.

"Onze warmste gedachten gaan uit naar de kroonprinses en de hele familie", voegde Mary eraan toe. De koningin en haar echtgenoot koning Frederik zijn goed bevriend met het Noorse kroonprinselijk paar.

Eerder woensdag liet de Zweedse koninklijke familie ook al weten mee te leven met Mette-Marit. Ook wenste het hof haar een spoedig herstel.