Koningin Margrethe is donderdagochtend ontslagen uit het Rigshospitalet in Kopenhagen. Dat meldt het Deense hof. Volgens het paleis maakt de moeder van koning Frederik het goed en doet ze het de komende tijd rustig aan.

Zondag meldde het hof dat Margrethe was opgenomen na een onwelwording. Het ziekenhuis constateerde een bloeduitstorting in de heupstreek en lichte uitdroging, waardoor ze een aantal dagen moest blijven. De 86-jarige koningin kon daardoor niet naar de uitvaart van de Noorse koning Harald.

Margrethe kwakkelt de afgelopen maanden vaker met haar gezondheid. In mei werd ze in het ziekenhuis opgenomen omdat ze last had van hartproblemen. Later werd de koningin opnieuw opgenomen omdat er een bloedstolsel in haar heupgebied was aangetroffen als gevolg van een eerdere val.