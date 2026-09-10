Koning Haakon begint regeerperiode grotendeels alleen

Nu Noorwegen afscheid heeft genomen van koning Harald, begint officieel het tijdperk onder zijn opvolger koning Haakon. Onduidelijk blijft voorlopig nog hoe die er precies uit gaat zien. Omdat koningin Mette-Marit na haar longtransplantatie in juni nog maanden met verlof is, zal Haakon het grotendeels alleen moeten doen.

Mogelijk krijgt Haakon nog een tijdje hulp van zijn dochter kroonprinses Ingrid Alexandra, die dit najaar in Oslo studeert in het kader van een uitwisseling vanuit de Universiteit van Sydney. Zijn zoon prins Sverre Magnus keert terug naar Portugal, waar hij momenteel studeert in Lissabon.

De rol van de 89-jarige koningin Sonja, de weduwe van koning Harald, is nog niet formeel vastgesteld. Noorse media verwachten dat zij een stap terug zal doen en het toneel overlaat aan haar zoon. Haar andere kind, prinses Märtha Louise, doet geen taken meer voor het koningshuis.

Rouwperiode

Haakon zal het de komende periode nog rustig aandoen. Tot 9 oktober geldt nog een periode van rouw en zijn er geen officiële verplichtingen. Wel zal Haakon deelnemen aan de Noorse ministerraad en vindt op 2 oktober de opening van het parlementaire jaar plaats.

Het hof heeft nog geen datum vastgesteld wanneer de koning officieel wordt ingezegend. Sinds 1908 worden koningen in Noorwegen niet meer gekroond.