De Deense koningin Mary is in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá aangekomen voor een officieel bezoek van vier dagen. Op sociale media zijn foto's te zien waarop Adela Maestre Cuello, de plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken, haar verwelkomt.

Het meerdaagse bezoek staat in het teken van het versterken van de samenwerking tussen de landen. Mary gaat onder meer langs bij bedrijven en een ziekenhuis. Ook ontmoet ze slachtoffers van de aardbeving die het Zuid-Amerikaanse land afgelopen augustus trof.

Mary brengt ook nog een bezoek aan de stad Cali, waar ze uitleg krijgt over hoe het weerfenomeen El Niño de natuur beïnvloedt.