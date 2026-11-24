CAÏRO (ANP) - De Afrikaanse voetbalbond CAF legt zich neer bij de toewijzing van de Afrika Cup aan Senegal door sporttribunaal CAS. De bond zegt in een korte verklaring op de website de beslissing te respecteren. Marokko heeft al aangekondigd in beroep te gaan tegen de uitspraak van het CAS.

De Afrikaanse bond wees in maart van dit jaar Marokko aan als winnaar van de Afrika Cup, ondanks de 1-0-zege van Senegal in de finale. Marokko was in beroep gegaan bij de CAF, omdat de spelers van Senegal in de finale van het veld waren gelopen. De bond oordeelde dat Senegal de wedstrijd met 3-0 had verloren en ontnam het land de titel.

Senegal stapte daarop naar het sporttribunaal. Dat oordeelde weer vast te houden aan het besluit van de scheidsrechter. Die liet nadat de Senegalezen waren teruggekeerd op het veld doorspelen, waarop Senegal de wedstrijd in de verlenging won.