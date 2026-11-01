De Deense koningin Mary heeft zondag de jaarlijkse Hubertusjagt bijgewoond. Op beelden die door het Deense hof op sociale media werden gedeeld, is te zien hoe Mary in een koets arriveerde bij de traditionele paardenrace.

De Hubertusjagt vindt jaarlijks plaats naast het Hermitagepaleis in het natuurgebied Dyrehaven, ten noorden van Kopenhagen. Tijdens de race leggen deelnemers een parcours af van ongeveer 11 kilometer. Na afloop vindt in het Hermitagepaleis een prijsuitreiking plaats. Daar wordt de ereprijs tijdens een ceremonie persoonlijk overhandigd door koningin Mary.

Leden van de Deense koninklijke familie zijn vaker bij de Hubertusjagt aanwezig. Vorig jaar werd de race bijgewoond door prinses Benedikte, de zus van koningin Margrethe. De race wordt jaarlijks georganiseerd op de eerste zondag van november.