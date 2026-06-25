Deense koninklijke wachters hoeven berenmuts niet op door warmte

Wachters die bij het Deense paleis Amalienborg gestationeerd zijn, hoeven de komende dagen hun warme berenmuts niet te dragen. In verband met de verwachte hitte mogen ze een kleinere pet op, meldt het Deense Billed Bladet.

Vanaf vrijdag worden net als in Nederland temperaturen van boven de 30 graden verwacht in Kopenhagen. Op zaterdag en zondag kan het zelfs tegen de 35 graden worden.

Volgens Billed Bladet is het een zeldzaamheid dat de berenmutsen in de kast blijven. Of de wachters bij Fredensborg, waar de koninklijke familie momenteel verblijft, ook toestemming hebben om een minder warm hoofddeksel te dragen is niet bekend.