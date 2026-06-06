De Deense kroonprins Christian heeft zaterdag zijn eerste solotaak voltooid. Hij opende in zijn eentje de nieuwe Storstrømsbrug tussen de eilanden Seeland en Falster.

De brug, die de naam Koningin Margrethe II-brug heeft gekregen, zou eigenlijk door de naamgever worden geopend. Christians oma liet echter verstek gaan vanwege haar gezondheid. Ze lag eind mei vijf dagen in het ziekenhuis nadat er een bloedstolsel in haar heupgebied was aangetroffen. Half mei lag de 86-jarige Margrethe ook al in het ziekenhuis, toen met hartproblemen.

De 20-jarige Christian maakte als onderdeel van de opening een wandeling over de brug en stopte bij een van de pylonen waarop groot de naam staat. Ook ging hij niet met lege handen naar huis, melden Deense media. De kroonprins ontving de originele schets van de architect in een lijstje. De oudste zoon van koning Frederik beloofde die aan zijn oma te overhandigen.

De oude Storstrømsbrug kreeg in 1937 ook een koninklijke opening. Die werd destijds verricht door Christians overgrootvader koning Christian X.