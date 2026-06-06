BRUSSEL (ANP) - Het voetbalelftal van Tunesië, een van de WK-tegenstanders van Oranje, is hard onderuitgegaan in de laatste oefenwedstrijd in aanloop naar het toernooi. In het Koning Boudewijnstadion in Brussel was België met 5-0 te sterk voor Tunesië, dat het laatste halfuur met tien man speelde.

In de eerste helft creëerde België veel kansen, maar ook Tunesië werd gevaarlijk. In de 8e minuut schoot de in Nederland geboren Omar Rekik, broer van Karim Rekik, over het doel van Thibaut Courtois. In de 28e minuut kwamen de Rode Duivels op voorsprong. Na sterk voorbereidend werk van linksbuiten Jérémy Doku kon Leandro Trossard, die met Arsenal kampioen van Engeland werd, eenvoudig binnentikken.

Na rust ging het hard. Nadat Charles De Ketelaere België op 2-0 had gezet, kreeg Ismaël Gharbi van Tunesië zijn tweede gele kaart voor een overtreding op Doku. Vervolgens bepaalden doelpunten van Kevin De Bruyne, Dodi Lukébakio en Nicolas Raskin de eindstand op 5-0.