De documentaire The Trust, waarin koning Charles en acteur Idris Elba centraal staan, verschijnt op 26 december op Netflix. Dat heeft de streamingdienst maandag bekendgemaakt. De documentaire gaat over The King's Trust, het goede doel van de Britse koning dat dit jaar vijftig jaar bestaat.

In de maandag verschenen trailer vertelt Elba hoe de stichting zijn leven heeft veranderd. "Er is een wereld waarin mijn leven heel anders zou zijn verlopen", zegt de acteur. Elba groeide op in Oost-Londen en kreeg als jonge acteur financiële steun van de stichting.

De documentaire is gedurende een jaar opgenomen en laat zien hoe The King's Trust jongeren helpt bij hun persoonlijke ontwikkeling en het vinden van werk. Ook wordt ingegaan op de band tussen Charles en Elba, die zich beiden inzetten voor de stichting. Charles richtte de organisatie in 1976 op onder de naam The Prince's Trust.