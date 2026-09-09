Domkerk Oslo stroomt vol voor uitvaart koning Harald

Ruim anderhalf uur voor de uitvaart van koning Harald van Noorwegen begint, stroomt de Domkerk in Oslo al vol. Op beelden van Noorse media is te zien dat de eerste gasten per bus arriveren.

Onder de eerste gasten bevinden zich diverse bekende Noren zoals Ståle Solbakken, de bondscoach van het Noorse voetbalelftal. Die zorgde afgelopen zomer nog voor een iconisch moment toen hij door Harald werd ontvangen op het paleis na het succes van het team op het WK voetbal. Bij de audiëntie was de koning duidelijk geëmotioneerd.

In de Domkerk zitten woensdagmiddag nog veel meer figuren uit de sportwereld zoals langlaufers Therese Johaug en Ole Einar Bjørndalen en skiër Aksel Lund Svindal.

Harald stond bekend als groot sportliefhebber en was zelf ook lange tijd op hoog niveau actief als zeiler. De koning nam driemaal deel aan de Olympische Spelen.