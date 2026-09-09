Koningshuis hijst rouwwimpels voor koning Harald

Op Paleis Huis ten Bosch en Paleis Noordeinde zijn woensdag rouwwimpels gehesen als eerbetoon aan de overleden koning Harald. Dat deelt het Nederlandse koningshuis op Instagram.

Woensdag is de uitvaart van de Noorse koning in Oslo. Daarbij zijn ook koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig.

Ook op de paleizen in andere Europese landen wordt stilgestaan bij de uitvaart van Harald. De vlag hangt halfstok op het Koninklijk Paleis in Madrid als teken van rouw, deelt het Spaanse hof op Instagram. Op beelden is te zien dat ook in Kopenhagen bij het Deense paleis de vlaggen halfstok hangen. Het paleis in Monaco deed hetzelfde.