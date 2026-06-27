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Duizenden nieuwe orgaandonoren in Noorwegen dankzij Mette-Marit

27 jun , 10:55Koningshuis
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Het aantal nieuwe orgaandonoren in Noorwegen is, sinds bekend werd dat kroonprinses Mette-Marit op de wachtlijst stond voor een longtransplantatie, gestegen tot bijna 17.500. Dat is 34 keer hoger dan in een normale maand, meldt Stiftelsen Organdonasjon (Stichting Orgaandonatie).
"Dit is een zeer forse stijging en ligt ver boven wat we gewoonlijk zien. Deze enorme toename is zonder twijfel te danken aan de openheid van de kroonprinses over haar ziekte en de longtransplantatie", zegt een woordvoerder tegen het Noorse persbureau NTB.
In de dagen nadat Mette-Marit op de wachtlijst werd gezet, sprak de stichting al over een explosieve stijging van enkele duizenden. De ernstig zieke kroonprinses onderging op 17 juni een longtransplantatie. Ze ligt nog altijd in het ziekenhuis.
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