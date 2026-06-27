Spaanse bondscoach baalt van blessures Williams en Pino

GUADALAJARA (ANP/AFP) - Bondscoach Luis de la Fuente van Spanje baalde na de zege op Uruguay in de laatste groepswedstrijd van het WK voetbal van de blessures bij zijn spelers Nico Williams en Yéremy Pino. De Europees kampioen versloeg Uruguay met 1-0 in Guadalajara en plaatste zich als groepswinnaar voor de volgende ronde.

Pino moest de laatste minuten van de wedstrijd uitspelen met een schouderblessure, omdat de bondscoach zijn wisselmomenten al had gebruikt. Williams kwam het laatste kwartier in de ploeg, maar liep toch weer een lichte blessure op.

"Wat me echt zorgen baart, is de blessure van Yéremy", zei De la Fuente. "Het ziet er slecht uit en het is zeer waarschijnlijk dat hij de rest van het toernooi moet missen."

Over Williams maakte de bondscoach zich minder zorgen. "Nico had wat last, dat kan een irritatie zijn of overbelasting. We moeten morgen afwachten om het zeker te weten."