Durek Verrett feliciteert Märtha Louise met 55e verjaardag

Durek Verrett, de echtgenoot van de Noorse prinses Märtha Louise, heeft zijn vrouw dinsdag uitgebreid gefeliciteerd met haar 55e verjaardag. "Jij bent de liefde waarvan ik ooit dacht dat die alleen in dromen kon bestaan", schrijft Verrett op Instagram.

"Als mij duizend levens zouden worden gegeven, zou ik in elk daarvan naar je op zoek gaan. Ik zou elke oceaan oversteken, door elke storm lopen en het geluid van je hart volgen totdat ik je weer vond. Gelukkige verjaardag, mijn liefste", aldus Verrett. Het Noorse persbureau NTB schrijft dat Märtha Louise haar verjaardag in besloten kring viert.

Volgens Noorse media was het een zwaar jaar voor Märtha Louise. Haar man heeft een niertransplantatie ondergaan en afgelopen augustus overleed haar vader koning Harald. Ook haar tante prinses Astrid is recent overleden. Haar uitvaart vindt woensdag plaats.