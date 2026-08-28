Durek Verrett gaat 'leuke tijden' met schoonvader Harald missen

Durek Verrett, de Amerikaanse echtgenoot van de Noorse prinses Martha Louise, heeft op Instagram gereageerd op het overlijden van zijn schoonvader koning Harald. "Hou van je papa, ik ga al onze leuke tijden samen missen", deelt hij in het Engels bij een foto van het officiële overlijdensbericht van de koning.

Verrett ligt zelf ook in het Noorse ziekenhuis waar koning Harald vrijdagochtend overleed. De man van Martha Louise onderging afgelopen woensdag een niertransplantatie. Die is succesvol verlopen, liet het koppel al eerder weten.

Verrett, zelfbenoemd sjamaan, is sinds 2024 getrouwd met de dochter van koning Harald en koningin Sonja. Het stel kreeg in 2019 een relatie.