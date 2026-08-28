Noorse sportwereld rouwt om 'sportkoning' Harald

De Noorse sportwereld is bedroefd om het overlijden van "sportkoning Harald", die jarenlang op hoog niveau actief was als zeiler. "De Noorse sportfederatie zal voor eeuwig dankbaar zijn voor de enorme inzet en betrokkenheid die de koning zijn hele leven voor de Noorse sport heeft getoond", zegt voorzitter Zaineb Al-Samarai in een verklaring aan persbureau NTB. Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd in het ziekenhuis in Oslo.

"Ruim 35 jaar lang was de koning hét symbool voor de waarde van verbondenheid wanneer we dat het hardst nodig hadden. Daarom was hij diep gerespecteerd en geliefd bij heel het volk. Het is met grote droefheid dat we het bericht hebben ontvangen over zijn overlijden", aldus Al-Samarai.

Koning Harald deed driemaal mee aan de Olympische Spelen in 1964, 1968 en 1972. Hij werd wereldkampioen in zowel zeezeilen (1987) als in de Sira Cup (2008), en won daarnaast in 2005 goud op het EK zeezeilen.

Zeilbond

Ook de Noorse zeilbond staat stil bij het overlijden van de koning. "Voor ons in de zeilwereld was hij niet zomaar onze koning, hij was een van ons. Hij deelde dezelfde liefde voor wind, zee en mooie zeiltochten", zegt voorzitter Guro Steine tegen NTB. Volgens haar was Harald "buitengewoon nuchter en toegankelijk". "Noorwegen heeft vandaag een geliefde koning verloren en de Noorse zeilwereld een van haar allergrootste ambassadeurs."

Harald bleef tot op hoge leeftijd zeilen. In 2022 deed hij op 85-jarige leeftijd nog mee aan het WK in de 8-meterklasse in Genève, waarna hij een punt achter zijn zeilcarrière zette. In 2025 werd hij erelid van de Noorse sportfederatie.

Samen met de koninklijke familie was Harald bij veel Olympische Spelen aanwezig en was hij vaak te vinden op tribunes over de hele wereld en in Noorwegen om de atleten aan te moedigen. In februari woonde hij nog samen met koningin Sonja de Olympische Winterspelen in Italië bij.