Edward en Sophie starten driedaags bezoek aan Portugal

De Britse prins Edward en zijn vrouw Sophie zijn maandag begonnen aan hun driedaagse reis door Portugal. Tijdens het bezoek wordt onder meer stilgestaan bij de historische en hedendaagse banden tussen het Verenigd Koninkrijk en Portugal. Zo wordt de 640e verjaardag van het Verdrag van Windsor gevierd, waarmee de basis werd gelegd voor de oudste alliantie ter wereld.

Edward en Sophie, de hertog en hertogin van Edinburgh, werden op de eerste dag vergezeld door de burgemeester van Lissabon, Carlos Moedas. Het gezelschap maakte onder meer een tramrit, waar de Portugese hoofdstad om bekendstaat.

De broer van koning Charles en zijn vrouw spreken tijdens het bezoek met studenten en maatschappelijke organisaties. Ook is er aandacht voor gemeenschappelijke prioriteiten, waaronder jongeren, inclusieve sport en vrouwen, vrede en veiligheid, meldt de Britse ambassade in Portugal op Instagram. Het bezoek, dat tot en met woensdag duurt, speelt zich af in Lissabon en Porto.