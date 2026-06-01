ZEIST (ANP) - Memphis Depay ziet de hitte op het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten, Canada en Mexico niet als groot probleem. "Op het WK van 2014 in Brazilië hebben we laten zien dat we het goed vol kunnen houden", sprak de 32-jarige aanvaller van het Nederlands elftal maandag in Zeist.

Nederland bereikte twaalf jaar geleden onder leiding van Louis van Gaal de halve finales. Vooral in de achtste finale tegen Mexico waren de omstandigheden, met een temperatuur van bijna 40 graden, zwaar. Oranje won dankzij twee doelpunten in de slotfase met 2-1.

Depay speelt inmiddels twee jaar bij de Braziliaanse club Corinthians en is dus meer dan de andere internationals aan de warmte gewend. "Bij de trainingen in São Paulo is het om 10.00 uur in de ochtend al heel warm. Eerst werd ik er een beetje duizelig van en verloor ik per wedstrijd 3 of 4 kilo. Ik ben er nu wel aan gewend", zegt de oud-PSV'er.

In een aantal WK-stadions is nu airconditioning aanwezig. "Dat scheelt ook", denkt Depay. "En als de omstandigheden wel zwaar zijn, moeten we goed aanvoelen wanneer we wel en niet druk moeten zetten."