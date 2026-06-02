Prins Edward heeft dinsdag in de Portugese plaats Carcavelos een bezoek gebracht aan de internationale St. Julian's School. De broer van koning Charles sprak er met studenten en woonde demonstraties bij van paralympische atleten. De sporters zijn deelnemers aan het Duke of Edinburgh's Award-programma, dat samenwerkt met het Braziliaanse paralympisch comité.

Het schoolbezoek vond plaats op de tweede dag van het driedaagse bezoek van Edward en zijn echtgenote Sophie aan Portugal. Het bezoek staat in het teken van de historische banden en moderne samenwerking tussen het Verenigd Koninkrijk en Portugal. Het is dit jaar 640 jaar geleden dat het Verdrag van Windsor werd getekend, 's werelds oudste diplomatieke alliantie.

Maandag maakten de hertog en hertogin van Edinburgh onder meer een ritje in een historische tram in Lissabon. Ook woonden ze een tuinfeest bij in de tuin van de Britse ambassadeur in Portugal.