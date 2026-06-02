Kroonprins Haakon bezoekt beroemde vismarkt in Tokio

Kroonprins Haakon van Noorwegen heeft in Tokio een bezoek gebracht aan de beroemde vismarkt Toyosu. De markt is ook distributiecentrum voor Noorse zeevruchten en Haakon mocht er verse Noorse zalm inspecteren, meldt het Noorse persbureau NTB.

Op de tweede dag van zijn bezoek aan Japan bezocht Haakon ook ruimtevaartbedrijf Ispace. Hij kreeg er meer te horen over de ruimtevaartambities van Japan. Na afloop van dit bezoek kreeg de prins opnieuw vis voorgeschoteld, namelijk tijdens een sushilunch bij de keten Sushiro. De firma is bekend van lopende band-sushi.

In de middag bezocht Haakon het Japanse Rode Kruis. De kroonprins mocht er volgens NTB zelf hart- en longreanimatie uitproberen op een Noorse reanimatiepop. Op het programma van dinsdag staat verder nog een ontmoeting met vertegenwoordigers van Nihon Hidankyo. De Japanse vredesorganisatie won in 2024 de Nobelprijs voor de Vrede voor hun strijd tegen kernwapens.

Ook woensdag is Haakon nog in Japan. Eerder zou hij ook donderdag nog blijven, maar hij kortte de reis onlangs in vanwege de gezondheid van kroonprinses Mette-Marit. De prinses lijdt aan chronische longfibrose en heeft een longtransplantatie nodig. Onlangs zei Haakon dat haar gezondheid is verslechterd.