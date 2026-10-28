Eerste audiënties Ingrid Alexandra als kroonprinses

Kroonprinses Ingrid Alexandra van Noorwegen heeft woensdag haar eerste solotaak als kroonprinses vervuld. Op het paleis in Oslo ontving ze vertegenwoordigers van leerlingen- en studentenorganisaties.

De audiënties vonden plaats in het nieuwe kantoor van Ingrid Alexandra. De 22-jarige prinses handelde al eerder zaken alleen af, maar nog niet eerder als kroonprinses. Dat is ze sinds eind augustus, toen haar opa koning Harald overleed.

De ontmoetingen van woensdag stonden in het teken van Operasjon Dagsverk, ook wel OD-dag genoemd. Tijdens zo'n dag doen leerlingen in heel Noorwegen een schooldag lang betaald werk om geld op te halen voor een onderwijsproject voor jongeren in andere delen van de wereld.