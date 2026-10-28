Man aangeklaagd voor dood achterneef prins Albert

Een man met de Oekraïense nationaliteit is woensdag in Monaco aangeklaagd voor betrokkenheid bij de dood van Antoine de Massy, de 29-jarige achterneef van prins Albert. Hij wordt verdacht van dood door schuld en het nalaten van hulp voor iemand in levensgevaar.

Het lichaam van De Massy werd zondag gevonden in een plantsoen in de wijk Larvotto. Hij was de kleinzoon van prinses Antoinette, de oudere zus van Alberts vader prins Rainier. Het Openbaar Ministerie in Monaco zegt tegen AFP dat De Massy hoogstwaarschijnlijk is omgekomen na een val van een hoogte van dertien meter.

De 42-jarige man die is aangehouden, woont al dertig jaar in het prinsdom. Hij ontkent dat hij iets met de dood van De Massy te maken heeft.

Het prinselijk paleis liet eerder weten dat prins Albert en prinses Charlène "bedroefd" zijn door het nieuws van De Massy's overlijden.