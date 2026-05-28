Prinses Elisabeth "moet nog bepalen" wat ze gaat doen na haar studie en zou graag "een jaar of langer de tijd nemen om daarover na te denken". Dat vertelt de 24-jarige dochter van de Belgische koning Filip en koningin Mathilde in een interview met de Belgische omroep VRT.

"Mijn studententijd was heel intens, ik heb me er volledig in gestort. Ik ga nu proberen om even afstand te nemen en een solide basis te leggen voor wat er op mij afkomt. Niets overhaasten, alles op zijn tijd", vertelt ze. "De komende tijd wil ik me op een andere manier ontplooien. Hoe exact? Dat weet ik nog niet."

De Belgische krant Nieuwsblad bracht eerder deze week dat de prinses plannen heeft om de Atlantische Oceaan over te steken met een zeilboot. Elisabeth laat weten dat ze dat "geweldig zou vinden, maar dat behoort op dit moment niet tot mijn plannen. Ik moet nog bepalen wat ik precies ga doen".

Elisabeth studeerde twee jaar Public Policy aan de prestigieuze Amerikaanse universiteit Harvard. Donderdag neemt ze haar diploma in ontvangst. "Ik neem nu een beetje tijd om te reizen en andere dingen te doen", aldus Elisabeth.