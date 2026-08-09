Eloise van Oranje heeft deze week genoten van de modeshow van het Deense merk Stine Goya tijdens Copenhagen Fashion Week. De dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien laat op Instagram weten onder de indruk te zijn van het jaarlijkse mode-evenement, waar duurzaamheid een grote rol speelt.

"De eerste officiële modeshow van @cphfw was zo'n leuke ervaring", blikt de 24-jarige gravin zondag terug. Volgens Eloise waren de mensen kleurrijk gekleed en was het "gezellig". Bij haar bericht plaatst ze beelden van zichzelf, gekleed in een bijna volledig tweedehands outfit, en van de modeshow.

Eloise, die zelf al ruim twee jaar een eigen vintagewinkel heeft, schrijft dat de merken en alle nieuwe indrukken haar veel inspiratie hebben gegeven. Waarna ze benadrukt van Kopenhagen te houden vanwege de architectuur, levensstijl en mode. "Ik ben blij dat ik erbij was", eindigt ze haar bericht.