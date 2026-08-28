Familieleden koning Harald verlaten ziekenhuis

De familieleden van de overleden koning Harald zijn vrijdagochtend vertrokken bij het ziekenhuis in Oslo. Het Noorse persbureau NTB meldt dat er meerdere zwarte auto's weg zijn weggereden bij het Rikshospitalet.

Onder de vertrokken familieleden was ook Haakon, die sinds het overlijden van zijn vader automatisch de nieuwe koning van Noorwegen is. Samen met de nieuwe kroonprinses Ingrid Alexandra ontvangt Haakon later deze ochtend de regering voor een buitengewone ministerraad in het Koninklijk Paleis.

Koning Harald overleed vrijdag om 06.35 uur in het ziekenhuis. Hij was daar vorige week opgenomen.