Koning Charles rouwt om verlies van 'dierbare neef' Harald

De Britse koning Charles typeert de overleden koning Harald van Noorwegen als een "groots figuur" met "rotsvaste toewijding". De vorst zegt dat hij "met verdriet" heeft vernomen dat "zijn dierbare neef" er niet meer is. Charles en Harald zijn achterneven van elkaar. Ze stammen allebei af van de Britse koningin Victoria.

"Gedurende 35 jaar heeft koning Harald zijn volk gediend met rotsvaste toewijding en Noorwegen door tijden van grote verandering geleid met warmte en bescheidenheid", schrijft Charles in een verklaring. "Terwijl Noorwegen rouwt om het verlies van zo'n groots figuur, herdenkt mijn hele familie gezamenlijk een geliefd familielid en vriend." De koning prijst onder meer Haralds "vriendelijkheid, mededogen en sterke plichtsbesef".

"Het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen delen een bijzonder nauwe historische en familiale band", gaat Charles verder. "Deze speciale banden werden tijdens de vreselijke beproevingen van de Tweede Wereldoorlog nog verder versterkt en hebben onze beide landen hechter aan elkaar verbonden. De koningin en ik betuigen onze diepste en meest oprechte condoleances aan koningin Sonja en haar hele familie, nu Groot-Brittannië deelt in de rouw van Noorwegen in deze tijd van hartverscheurend verlies."