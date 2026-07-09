Koning Felipe van Spanje heeft donderdag namens de La Caixa Foundation beurzen voor postdoctorale opleidingen uitgereikt aan zo'n honderd studenten. Tijdens een ceremonie in het Caixa Forum in Madrid spoorde de koning de studenten aan om zoveel mogelijk bij te dragen aan de welvaart van het land, melden Spaanse media.

De beurzen die Felipe aan 98 studenten uitdeelde zijn bedoeld voor kandidaten die aan de slag gaan bij onderzoekscentra van een reeks prestigieuze internationale universiteiten. "Jullie zijn jong en hebben alles nog te bewijzen. Grijp de kansen, vergaar kennis en, bovenal, waarden", liet de koning weten in zijn korte toespraak. Ook benadrukte hij dat de cv's van de studenten "altijd de stempel van Spanje, van jullie thuisland en van jullie familie zullen dragen".

Koning Felipe werd donderdag vergezeld door de minister van Financiën, Arcadi España, en de voorzitter van de La Caixa Foundation, Isidro Fainé.