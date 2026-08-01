Voor koning Felipe van Spanje kan komende week zijn vakantie pas echt beginnen. Traditiegetrouw doet hij mee aan de Copa del Rey, een meerdaags zeilevenement in de wateren rond Mallorca. Dit jaar staat de vorst aan het roer van een nieuw schip, melden Spaanse media.

Felipe voer twintig jaar lang op het schip de Aifos en zal de race nu beginnen op de Hispania, een ultramodern TP52-zeiljacht dat door de Spaanse marine is aangeschaft voor ongeveer een miljoen euro. Dezelfde boot deed vorig jaar al mee onder de naam Vesper en wist het team van de koning toen te verslaan.

De koning doet als fervent zeiler al jaren mee aan de wedstrijden. Een overwinning zat er nog nooit in. Vorig jaar eindigde Felipe op de zesde plaats en in 2023 en 2024 greep hij het zilver. De strijd om de Koningscup eindigt op 8 augustus.