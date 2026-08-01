KLAGENFURT (ANP) - Denzel Dumfries heeft zaterdag in het Oostenrijkse Klagenfurt zijn debuut gemaakt voor Real Madrid. De Nederlandse international deed 75 minuten mee in een oefenduel met het Italiaanse Fiorentina als aanvaller aan de rechterkant. De wedstrijd eindigde in een 2-2-gelijkspel.

De 30-jarige voetballer maakte deze zomer de overstap van Internazionale naar de Spaanse topclub. Hij tekende een contract tot medio 2030. Dumfries is de negende Nederlander bij Real Madrid. John Metgod was in 1982 de eerste. Royston Drenthe speelde als laatste Nederlander in het eerste elftal, maar werd vanaf de zomer van 2010 verhuurd.

Bij Real Madrid moet Dumfries de opvolger worden van rechtsback Dani Carvajal. De club trok behalve de nieuwe coach José Mourinho ook Marc Cucurella, Ibrahima Konaté en Bernardo Silva aan. Deze aanwinsten waren zaterdag nog niet van de partij.

Real Madrid begint op zaterdag 22 augustus aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Espanyol.