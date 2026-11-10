Het Spaanse koningspaar heeft nabestaanden van de 69 slachtoffers van de treinramp in Urda gesteund bij een herdenking in Toledo. Bij een dienst in de kathedraal werden de slachtoffers van het treinongeluk van 28 oktober herdacht. Koning Felipe en koningin Letizia werden dinsdagavond volgens Spaanse media warm onthaald door de inwoners.

Volgens RTVE riepen de mensen bij hun aankomst: "Leve de koning en koningin!" De inwoners van de stad plaatsten aan het begin van de ceremonie 69 kaarsen voor alle slachtoffers. Toen de dienst afgelopen was, ging het koningspaar naar nabestaanden om hun medeleven te betuigen. Op foto's die het Spaanse hof deelt op Instagram is te zien dat Felipe en Letizia de mensen vastpakken en omhelzen.

Een dag na de ramp bezochten Felipe en Letizia ook al gewonden van het treinongeluk in het Universitair Ziekenhuis van Toledo en familieleden van nog vermiste slachtoffers.