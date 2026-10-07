De Spaanse koning Felipe heeft samen met de Finse president Alexander Stubb een kijkje genomen bij de Finse land- en luchtmacht in Rovaniemi. Felipe en Stubb kregen onder meer uitleg over de activiteiten en werkzaamheden van de eenheden, schrijft het Spaanse hof op Instagram.

Ook spraken Felipe en Stubb met militairen van de Jaeger Brigade, onderdeel van de Finse landmacht. De militaire eenheid leidt jaarlijks zo'n 2200 dienstplichtigen en vrijwilligers op. Daarnaast kregen ze uitleg over de luchtmachteenheid, die bestaat uit ongeveer 430 militairen.

Het bezoek maakte onderdeel uit van het staatsbezoek van Felipe en zijn vrouw koningin Letizia aan Finland. Het koningspaar is daar sinds maandag en het bezoek duurt tot en met woensdag.