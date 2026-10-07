Koning Haakon van Noorwegen gaat volgende week voor het eerst het land in sinds hij eind augustus koning werd. Zijn eerste officiële bezoek is dinsdag aan de gemeente Narvik, in de noordelijke provincie Nordland, heeft het hof woensdag aangekondigd.

Tijdens het bezoek nodigt de gemeente inwoners uit voor een evenement op het plein voor het stadhuis, waar de koning een toespraak houdt. Burgemeester Rune Edvardsen noemt de komst van de koning tegenover het Noorse persbureau NTB "een grote eer".

Na het bezoek aan Narvik reist Haakon door naar de nog noorderlijker gelegen regio Finnmark. Daar neemt hij een kijkje bij de daar gelegerde Noorse strijdkrachten.

Haakons voorganger koning Harald bezocht tijdens zijn regeerperiode bijna alle Noorse gemeenten. De in augustus overleden koning moest alleen nog naar Rindal, Høylandet, Siljan en Nissedal voor een officiële visite. De bewuste bezoeken zouden eigenlijk in september en oktober plaatsvinden.

Koningshuisdeskundigen stelden na het overlijden van Harald dat het een mooi gebaar zou zijn als Haakon in een van die vier gemeenten zou beginnen, maar de koning kiest nu anders. Noorwegen telt in totaal 357 gemeenten.