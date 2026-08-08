De Spaanse koning Felipe heeft zaterdag de winnaars van de 44e Copa del Rey, oftewel de Koningscup, gefeliciteerd met hun overwinning. De koning eindigde zelf op de tweede plaats in de zogenoemde ORC 0-klasse en reikte tijdens de prijsuitreiking de trofeeën uit.

De prijsuitreiking vond na de vierde wedstrijddag plaats in het koninklijk paleis La Almudaina in Palma de Mallorca. In de klasse waarin de koning uitkwam, ging het Italiaanse zeilteam Vudu er met de winst vandoor. Op de derde plek eindigde het Zwitserse Kilara ll.

Felipe voer dit jaar na twintig jaar mee te hebben gedaan met de Aifos voor het eerst mee met de Hispania, een nieuw TP52-zeiljacht van de Spaanse marine. De koning kon na de tweede racedag niet verder varen vanwege zijn reis naar Colombia. Daar woonde hij vrijdag de inauguratie van de nieuwe president bij.

De 58-jarige vorst doet vrijwel ieder jaar mee aan het meerdaagse zeilevenement. In 2025 eindigde hij op de zesde plaats.