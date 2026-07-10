Koning Filip heeft donderdagavond (lokale tijd) in Los Angeles gedineerd met de Belgische WK-selectie. De vorst drukte de ploeg daarbij op het hart vrijdagavond te winnen van Spanje in de kwartfinale, zo is te zien op beelden die het paleis en het voetbalteam vrijdagochtend delen.

Filip sprak de selectie van de Rode Duivels bij het diner ook kort toe. "Een paar dagen geleden bleef ik met mijn dochter op tot 02.00 uur 's ochtends om naar jullie te kijken. Het was magnifiek", zei de koning over de wedstrijd in de achtste finale tegen de Verenigde Staten, die België met 4-1 won. "Ik heb één boodschap: morgen moeten jullie winnen! Maar dat zal ook gebeuren. Het hangt van jullie af." De koning zal de wedstrijd vanaf de tribune in het Los Angeles Stadium in Inglewood volgen.

Tijdens het diner zat de koning onder meer naast aanvoerder Youri Tielemans, die vorige week in het duel met Senegal in de zestiende finale twee keer scoorde en België daarmee naar de volgende ronde schoot. Ook poseerde Filip nog voor een selfie met de selectie en bondscoach Rudi Garcia en kreeg hij een door de spelers gesigneerd shirt met de opdruk Belgium en rugnummer 26.