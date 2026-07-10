FOXBOROUGH (ANP/AFP) - Aanvoerder Kylian Mbappé heeft Frankrijk gerustgesteld na zijn wissel tijdens de gewonnen kwartfinale op het WK voetbal tegen Marokko (2-0). De 27-jarige sterspeler werd een kwartier voor tijd vervangen door Jean-Philippe Mateta. "Het gaat goed met me", zei hij na afloop van het duel in het Boston Stadium.

"Ik kreeg een tik tegen mijn enkel, maar ik ben in orde", vertelde Mbappé na afloop. "Ik denk dat Mateta op dat moment beter in staat was dan ik om de laatste vijftien minuten te spelen, dus ben ik naar de kant gegaan."

Mbappé miste tegen Marokko in de eerste helft een strafschop, maar maakte na een uur alsnog de openingstreffer. Hij tekende zes minuten later voor de assist bij de 2-0 van Ousmane Dembélé. Frankrijk treft in de halve finales de winnaar van het duel tussen Spanje en België van vrijdagavond.