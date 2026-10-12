Het staatsbezoek van de Belgische koning Filip en koningin Mathilde aan Kazachstan is maandagochtend officieel van start gegaan. Het paar werd met een grootse ceremonie ontvangen op het presidentieel paleis in de hoofdstad Astana.

Tijdens een toespraak zei Filip zeer verheugd te zijn om Kazachstan te bezoeken. "We kijken ernaar uit zoveel mogelijk over uw prachtige land te weten te komen en de reeds uitstekende betrekkingen naar een hoger niveau te tillen", zei Filip onder meer. Ook sprak hij van "onbreekbare banden" tussen de beide landen.

De Belgische koning noemde ook zijn drie eerdere bezoeken aan het land. Hij herinnerde aan de eerste keer in 2002, toen een Belgische astronaut in Kazachstan terugkeerde naar de aarde. In 2009 was hij aanwezig bij een lancering van een raket met opnieuw een Belgische astronaut aan boord. In 2010 leidde Filip een economische missie naar Kazachstan.

Filip noemde het driedaagse staatsbezoek een goede gelegenheid om Kazachstan te leren kennen. Ook zei hij ernaar uit te kijken om "iconische plaatsen en musea" in Astana en Almaty te bezoeken.