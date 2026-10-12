Prinses Beatrix is op maandagavond 2 november aanwezig bij het Nederlands Balletgala van Stichting Dansersfonds '79, kondigde de Rijksvoorlichtingsdienst aan. De 28e editie van het gala vindt plaats in de Stadsschouwburg Amsterdam.

Tijdens het gala danst het Nationale Ballet de choreografie Simple Things van Hans van Manen en het Nederlands Dans Theater brengt The Big Crying van Marco Goecke. Ook Introdans, Scapino Ballet Rotterdam, Conny Janssen Danst en verschillende jonge dansers van het Koninklijk Conservatorium Dans en van de Junior Company van Het Nationale Ballet treden op.

Het balletgala wordt dit jaar opgedragen aan de Britse choreograaf David Dawson. Daarnaast reikt het Dansersfonds een aanmoedigingsprijs uit voor een veelbelovend Nederlands danstalent en drie Prijzen van Verdienste voor bijzondere prestaties.