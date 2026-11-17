Het Britse veilinghuis Arthur Johnson in Nottingham verkoopt 28 november een bijzondere foto van koning Willem-Alexander en Michael Jackson. Op de foto staat de 'King of Pop' tussen Willem-Alexander en prins Bernhard junior.

Vintagehandelaar Samuel Parr vertelt op de website van De Telegraaf dat de foto in een doos spullen zat die een bevriende handelaar uit Marbella hem aanbood. De foto zat in een lijstje. "Hij wist niet wie die jongens waren, ik dacht dat ze misschien een meet and greet hadden gewonnen en backstage mochten", zegt Parr tegen de krant. Parr hing de foto in zijn winkel in Torremolinos, waar een Nederlander de koning herkende.

Daarna nam Parr contact op met het veilinghuis, dat de foto eind november aanbiedt. Hij vermoedt dat de foto in 1988 gemaakt is, toen Jackson driemaal in De Kuip optrad. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bevestigt aan De Telegraaf dat Willem-Alexander in 1988 een van de concerten in Rotterdam heeft bezocht. De toenmalige prins bezocht het concert omdat Jackson een Nederlands jeugdfonds steunde waar toenmalig koningin Beatrix beschermvrouwe van was.

De veilingmeester stelt het openingsbod op 600 pond (iets meer dan 700 euro).