Koning Frederik en koningin Mary zijn hun jaarlijkse zomervakantie op Gråsten Slot begonnen. Het Deense hof deelde dinsdag een video op Instagram waarin het zomerverblijf van de vorst en zijn gezin te zien is. Het filmpje bevat onder meer beelden van prins Vincent die in de tuin met een van hun honden aan het voetballen is. Ook is te zien hoe het koningspaar en drie van hun vier kinderen door de poorten van het paleis wandelen.

De beelden werden maandag gemaakt, nadat de Deense vorst met zijn familie in Gråsten was aangekomen om er de zomermaanden door te brengen. Naast koningin Mary waren ook kroonprins Christian, prins Vincent en prinses Josephine meegekomen naar de stad. Alleen oudste dochter prinses Isabella, die onlangs afstudeerde, was er niet bij. Het gezelschap werd verwelkomd door de gemeenteraad van Sønderborg en de lokale bevolking.

De video die dinsdag is gedeeld, bevat ook beelden van het welkom in de Deense plaats. Het regenachtige weer kon "de feestelijke ontvangst" volgens het Deense hof niet drukken. Te zien is hoe het koninklijk gezin door de burgemeester wordt toegesproken en breedlachend naar de menigte zwaait. Daarnaast schudden het koningspaar en hun kinderen vele handen van mensen uit het publiek en namen zij allerlei cadeautjes aan.