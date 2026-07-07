PARIJS (ANP/DPA) - De Franse voetbalbond is van plan een juridische procedure te starten tegen de Paraguayaanse senator Celeste Amarilla vanwege haar racistische uitspraken over spits Kylian Mbappé. "Ik garandeer onze aanvoerder, de overige spelers en in bredere zin alle slachtoffers van dergelijke verwerpelijke uitspraken mijn volledige steun", reageerde bondsvoorzitter Philippe Diallo, die de uitspraken ook "crimineel" noemde.

Mbappé maakte afgelopen weekend het winnende doelpunt tegen Paraguay (1-0) in de achtste finale van het WK. Amarilla, lid van de grootste oppositiepartij van Paraguay, schreef daarop in een lang bericht dat Mbappé een "gekoloniseerde Kameroener is die zich voordoet als een verbitterde Fransman, een nouveau riche, arrogant en lelijk". Ook noemde ze hem een "wilde" die niet had leren schrijven.

De regering van Paraguay nam in een verklaring maandagavond al afstand van de uitspraken. Wereldvoetbalbond FIFA en de Franse president Emmanuel Macron spraken hun steun uit voor Mbappé.