Koningin Máxima begonnen aan VN-werkbezoek in India

Koningin Máxima is dinsdag begonnen aan haar werkbezoek aan India. In Mumbai bezocht ze onder meer een ziekenhuis, waar ze met verpleegkundigen sprak over een digitaal platform waarmee zij hun dagelijkse financiën beheren.

De koningin sprak ook met jongeren die hun financiën beheren via een app waarmee ze kunnen budgetteren, spaardoelen kunnen instellen en beleggen. Ook sprak ze met vrouwen en bewoners van plattelandsgebieden over een betere financiële gezondheid.

In een video met fragmenten van de verschillende bijeenkomsten die is gedeeld door Blauw Bloed, is te zien dat de koningin tijdens bezoeken aantekeningen maakte van de gesprekken. Op foto's is te zien dat er ook Indiase media bij de bijeenkomsten aanwezig waren.

De koningin is in India in haar rol als speciaal gezant van de secretaris-generaal van de VN voor financiële gezondheid. Ze is nog tot en met donderdag in India.